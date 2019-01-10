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İstanbul'da ölü bulunan İranlının evinde 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir binada ölü olarak bulunan İran uyruklu kişinin evinde yapılan aramalarda, 57 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:54
İstanbul'da ölü bulunan İranlının evinde 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Küçükçekmece'de ölü bulunan İranlı'nın evinden 57 kilogram uyuşturucu madde çıktı.

Küçükçekmece Cengiz Sokak'ta bir binanın merdivenlerinde İran uyruklu bir kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri binada inceleme yaptı. İranlı'nın yaşadığı belirtilen eve giren polis, 57 kilogram uyuşturucu madde buldu. Polis, ölen kişi ve ele geçirilen uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirtilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:54
  1. İstanbul
  2. Küçükçekmece
  3. ölü bulunan İranlı
  4. uyuşturucu madde

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