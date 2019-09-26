İstanbul’da okullar tatil mi? İstanbul’da okullar bugün ve yarın tatil mi?

İstanbul’da okullar tatil mi? Sorusu son dakiki merak ediliyordu. Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da yaşanan 5,8'lik depremin ardından İstanbul Valiliği, okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Pekiİstanbul’da okullar yarın tatil mi?

İstanbul'da 5,8 şiddetli depremin ardından herkesin merak ettiği "Okullar tatil edilecek mi?" sorusu cevabını buldu. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul Valiliği kentte meydana gelen 5.8'lik deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini açıkladı. İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğüdeki depremin hissedildiği Kocaeli'de kısa süreli panik yaşanırken tedbir amaçlı okullar tahliye edilerek eğitime yarım gün ara verildi.

Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

AFAD verilerine göre saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi. İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı yok. Ancak E-5'in hemen yanındaki Avcılar Merkez Camii'nin bir minaresi yıkıldı. Kentte hasar tespit çalışması başlatıldı.