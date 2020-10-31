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Aktüel İstanbul'da öğrenciler için yarın "hazır bulunuşluk" uygulaması yapılacak
Aktüel

İstanbul'da öğrenciler için yarın "hazır bulunuşluk" uygulaması yapılacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleşecek uygulamaya, resmi okullardaki 5. sınıflardan yaklaşık 180 bin, hazırlık dahil 9. sınıflardan ise yaklaşık 220 bin öğrencinin katılması öngörülüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:13:46 -
İstanbul'da öğrenciler için yarın "hazır bulunuşluk" uygulaması yapılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yarın kent genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğrenme yaşantılarının öğrencilerin düzeyine uygunluğu kalıcı ve etkin öğrenme açısından önemli olurken, kalıcı ve etkin öğrenmeyi mümkün kılmak için öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi gerekiyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yarın kent genelinde hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak. Uygulamaya katılamayan öğrenciler ise hafta içi öğretmenleri tarafından sınıf bütünlüğü bozulmayacak şekilde uygulamaya dahil edilecek.

- Uygulama EBA altyapısı üzerinden gerçekleşecek

Hazır bulunuşluk uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu'nda belirtildiği gibi süreç ve sonuç odaklı bütünleşik bir ölçme değerlendirme yaklaşımının oluşmasına katkı sunacak.

Uygulamayla eğitimde yenilikçi bakış açısının oluşturulması, eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi amaçlanıyor. Uygulama, okulu terk sürecini hızlandıran devamsızlığın önlenmesi, okula bağlılığın artırılması, akran baskının azaltılması gibi katkılarıyla da önemli.

Sınav kaygısına yol açmadan özverili bir çalışmayla yapılacak uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) altyapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Uzaktan eğitime erişim için EBA Destek Noktalarını kullanan öğrencilerin katılımı için destek noktaları uygulama günü açık olacak.

Resmi okullardaki hazır bulunuşluk uygulamasına 5. sınıflardan yaklaşık 180 bin, hazırlık dahil 9. sınıflardan ise yaklaşık 220 bin öğrencinin katılması öngörülüyor. 5. sınıfların katılacağı uygulamada Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik ve İngilizce derslerinden 20'şer soru bulunuyor. Hazırlık dahil 9. sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, İngilizce derslerinden 20'şer soru, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden 10'ar soru yer alıyor.

- Uygulamanın diğer kısmı 15 Kasım'da yapılacak

Yine, 15 Kasım'da da 5. sınıflarda Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden, 9. sınıflarda Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleriyle ilgili hazır bulunuşluk uygulaması yapılacak.

Uygulama sona erdikten sonra, EBA üzerinden alınacak soru bazlı sonuç analizleri ilgili ders öğretmenlerine ulaştırılacak. Uygulama sonuçlarıyla öğretmenlerin eğitim sürecini sağlıklı planlamalarını kolaylaştıracak veriler elde edilecek. Bu sayede öğrenmeler sağlamlaştırılacak ve öğrencinin hazır bulunuşluk seviyesi yeterli hale getirilecek.

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