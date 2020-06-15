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Aktüel

İstanbul'da normalleşme süreci

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:47:55 -
İstanbul'da normalleşme süreci

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerden kontrollü olarak normale dönülmesinin ardından İstanbul'un ticaret ve turizm merkezleri hareketlenmeye başladı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi gibi şehrin işlek mekanlarında yoğunluğun arttığı görüldü.

Vatandaşların, alışveriş ve günlük işlerini yapmak için geldiği caddelerde zaman zaman kalabalıklar oluşuyor.

Bu arada bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının da maskelerini uygun şekilde kullanmadığı gözlendi.

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