İstanbul’da motosiklet ve motokurye yasağı kalktı mı? Motokuryeler 20 Mart tarihinde çalışacak mı?

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ederken, yarından itibaren etkisini azaltacağı bildirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle cuma günü akşamından itibaren scooter ve motosikletlerin ikinci bir duyuruya kadar trafiğe çıkışı yasaklanmıştı.

Scooter ve motosiklet trafiğe çıkacak mı?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın saat 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışına izin verileceğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "20 Mart Pazar günü 10.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün şirketlere ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.