İstanbul'da mobilya mağazasında yangın
İstanbul Bağcılar'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yavuz Selim Mahallesi 999. Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.