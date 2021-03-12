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Aktüel İstanbul'da mobilya mağazasında yangın
Aktüel

İstanbul'da mobilya mağazasında yangın

İstanbul Bağcılar'da bir mobilya mağazasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:38:00 -
İstanbul'da mobilya mağazasında yangın

Yavuz Selim Mahallesi 999. Sokak'ta bulunan mobilya mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerini şeritle kapatarak güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları bina çevresinden uzaklaştırdı. Öte yandan yangından etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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