  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da Mevlid-i Nebi etkinliğine davet
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Peygamber Sevdalıları Vakfı, bugün İstanbul’da gerçekleştirilecek “Vahdet ve Kurtuluş Önderi Hazreti Muhammed” temalı Mevlid-i Nebi programına katılım çağrısında bulundu.

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL

Vakıf, tüm İstanbulluları Bağcılar Meydanı’nda düzenlenecek etkinliğe davet etti. Her yıl farklı temalarla Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı Mevlid-i Nebi etkinlikleri, bu yıl Müslümanların ve insanlığın en çok ihtiyaç duyduğu değerlerden biri olarak gösterilen “vahdet” teması etrafında gerçekleştiriliyor. 12 Nisan’da Batman’da ve 19 Nisan’da Diyarbakır’da düzenlenen programlara, farklı ülkelerden ilmi heyet temsilcileri, kanaat önderleri ve çeşitli kesimlerden katılımcılar iştirak etti. Etkinlikler, 26 Nisan Pazar günü İstanbul, Van ve Adana’da eş zamanlı yapılacak programlarla devam edecek. Bu yıl “Vahdet ve Kurtuluş Önderimiz Hz. Muhammed” temasıyla düzenlenecek etkinlik, “Muhammed-i Bahar” sloganıyla duyuruluyor. Organizasyonla Peygamber Efendimizin mesajlarının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması hedefleniyor. Saat 14.00’te başlayacak programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması, ilahiler ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yer alacak. Vakıf tarafından yapılan açıklamada, genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlar etkinliğe davet edilerek, “manevi atmosferi birlikte yaşama” çağrısı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23