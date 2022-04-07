  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da metruk binanın tavanı çöktü
Aktüel

İstanbul'da metruk binanın tavanı çöktü

İstanbul-Beşiktaş'ta metruk binanın çöken tavanından düşen parçalar yoldan geçen otomobilin hasar görmesine neden oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 00:03:00 -
İstanbul'da metruk binanın tavanı çöktü

İstanbul-Beşiktaş'ta metruk binanın çöken tavanından düşen parçalar yoldan geçen otomobilin hasar görmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Muvakkit Sokak'taki tek katlı metruk binanın tavanı evin iç kısmına doğru çöktü. Tavandan kopan parçaların bir kısmı da yola döküldü. O sırada binanın önünden geçen bir otomobil hasar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Sokak araç trafiğine kapatıldı.

İtfaiye ve zabıta ekipleri de binada inceleme yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay