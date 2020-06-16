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Aktüel

İstanbul'da metro raylarına düşen kadın yaralandı

Bir süre aksayan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattındaki seferler normale döndü

Yeniakit Publisher
2020-06-16 23:50:58 -
İstanbul'da metro raylarına düşen kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının 4. Levent'teki istasyonunda raylara düşerek yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 4. Levent metro durağında bir kadın, henüz belirlenemeyen nedenle raylara düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan ve başından yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan geçici olarak durdurulan M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler yeniden normale döndü.

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