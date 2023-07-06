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Yaşam İstanbul'da metro arızası! Yolcular raylarda yürüdü
Yaşam

İstanbul'da metro arızası! Yolcular raylarda yürüdü

Yeniakit Publisher
2023-07-06 03:02:00 -

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü.

İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.

Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.

Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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