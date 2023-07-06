İstanbul'da metro arızası! Yolcular raylarda yürüdü
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana gelen teknik arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü.
İstanbul'da teknik arıza yaşanan metro hattında yolcuların raylarda yürüyerek en yakın durağa ulaşma çabası cep telefonuyla kaydedildi.
Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Hareket kabiliyetini yitiren metrodaki yolcular araçtan inerek, rayların üzerinden en yakın durağa yürüdü.
Bu anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.