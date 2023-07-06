İstanbul'da metro arızası vatandaşları çileden çıkarttı

İstanbulluların metro arızası çilesi devam ediyor.

Kimi zaman araçlarda, kimi zaman da yürüyen merdivenlerde yaşanan arızalara bir yenisi daha eklendi.

Yetişecekleri yerlere arıza nedeniyle geç kalan vatandaşlar, mağdur oldu.

Bu kez mağduriyetin adresi M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarönü Metro hattı oldu.



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Metro arızalandı

Metro İstanbul, Levent-Boğaziçi Üniversitesi Hisarüstü Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldiği ve seferlerin yapılamadığı bildirildi.

Levent Metro İstasyonu'nda güvenlik şeridi çeken görevliler, gelen yolcuları Taksim istikametindeki metro durağı ile İETT duraklarına yönlendirdi.

Tünellerde yürüyen vatandaşlardan tepki

Arızalanan metroda bulunan yolcular ise, tünellerde yürüyerek duruma tepki gösterdi. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.