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Gündem İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri! Nedeni belli oldu
Gündem

İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri! Nedeni belli oldu

Bugün öğle saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında duyulan siren seslerinin neden ortaya çıktığı belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 16:22:00 -
İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri! Nedeni belli oldu

İstanbul'da, birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin ne olduğu ortaya çıktı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.

9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi.

Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.

Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.

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