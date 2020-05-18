Koronavirüs salgını sebebiyle maske ve sosyal mesafe yaşantılarımızın merkezine yerleşti. Vatandaşların birçoğu maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ediyor. Bazı illerde ise sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi. Peki, İstanbul’da maske takmak zorunlu mu?

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

Pek çok kişi İstanbul’da maske takmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. İstanbul’da Pazar, market ve toplu ulaşımda maske takmak zorunlu. Onun dışında sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni normalleşme sürecinde herkesin maske ve sosyal mesafeye uyması gerektiğinin altını çiziyor.

İşte, maske takmanın zorunlu olduğu iller:

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Aydın,

Balıkesir,

Bartın,

Denizli,

Düzce,

Kastamonu,

Muğla,

Uşak,

Rize,

Karabük,

Kayseri,

Sakarya,

Siirt,

Tunceli,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Burdur,

Konya,

Kahramanmaraş,

Gaziantep,

Amasya.