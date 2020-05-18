  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kısa çalışma ödeneği uzatılsın talepleri artıyor

Murat Kurum’dan Millet Bahçesi müjdesi! Açılışlar netleşti, yeşile özlem bitecek

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

“Büyüme için çalışmaya devam edeceğiz”

Sosyal mesafeli dijital destek
için kalan
Gündem

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? Koronavirüs salgını sebebiyle maske ve sosyal mesafe hayatlarımızın merkezine oturdu. Pek çok ilde maske takmak zorunlu hale getirildi. Bu sebeple vatandaşlar “İstanbul’da maske takmak zorunlu mu?” , “Maske takmak zorunlu mu?” , “Nerede maske takmak zorunlu?”, “İstanbul’da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?” konularını araştırıyor. Peki, İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:17:00 -
İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

Koronavirüs salgını sebebiyle maske ve sosyal mesafe yaşantılarımızın merkezine yerleşti. Vatandaşların birçoğu maske ve sosyal mesafe kuralına riayet ediyor. Bazı illerde ise sokağa çıkarken maske takmak zorunlu hale getirildi. Peki, İstanbul’da maske takmak zorunlu mu?

İstanbul’da maske takmak zorunlu mu? İstanbul’da maske takmamanın cezası ne kadar?

Pek çok kişi İstanbul’da maske takmanın zorunlu olup olmadığını araştırıyor. İstanbul’da Pazar, market ve toplu ulaşımda maske takmak zorunlu. Onun dışında sokağa çıkarken maske takma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni normalleşme sürecinde herkesin maske ve sosyal mesafeye uyması gerektiğinin altını çiziyor.

İşte, maske takmanın zorunlu olduğu iller:

Adıyaman,

Afyonkarahisar,

Aydın,

Balıkesir,

Bartın,

Denizli,

Düzce,

Kastamonu,

Muğla,

Uşak,

Rize,

Karabük,

Kayseri,

Sakarya,

Siirt,

Tunceli,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Burdur,

Konya,

Kahramanmaraş,

Gaziantep,

Amasya.

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?
Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Gündem

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?
Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

Gündem

Bugün markete gitmek yasak mı? | Marketler kaça kadar açık?

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı