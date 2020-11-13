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Aktüel İstanbul'da "maklube sofrasında" yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı
Aktüel

İstanbul'da "maklube sofrasında" yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

Örgütün sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evine düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ'nün avukatlar imamı ile Erzincan akademisyenler imamının da bulunduğu 6 kişi, "maklube sofrasında" gözaltına alındı. - Hücre evinde gizelenen şüphelilere yardım ve yataklık eden 3 zanlı da operasyon devamında yakalandı. - Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-13 17:49:18 -
İstanbul'da "maklube sofrasında" yakalanan FETÖ'cüler tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre yapılanmasında yakalanan 6 kişi ile bu şüphelilere yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında örgütün, sözde Bahçelievler eyalet yapılanmasına ait bir gaybubet evinde toplantılar yaptığını ve aranan örgüt üyelerini sakladığını belirledi.

Tespitler doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, FETÖ'nün avukatlar imamı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ihraç öğretmen A.K., Erzincan akademisyenler imamı olan ve Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakkında arama kaydı bulunan A.A., geçmiş dönemde örgütün öğrenci yurtlarından sorumlu olan ve İstanbul 12. Sulh Ceza Mahkemesi kararı doğrultusunda aranan B.T. ile ByLock kullanıcısı olan ve geçmiş dönemde örgüt üyeliğinden belirli süre tutuklanan K.Ç'nin de aralarında bulunduğu 6 kişiyi maklube sofrasında gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, 120 bin lira değerinde dolar ve avro ile çok sayıda cep telefonu, SİM kart, hafıza kartı ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yazdığı kitaplar ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise gözaltındaki 6 şüpheliye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 3 kişi, Bahçelievler, Zeytinburnu ve Başakşehir'deki evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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