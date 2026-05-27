Gündem İstanbul'da kurbanlık tosun camını kırıp girdiği kuaförü savaş alanına çevirdi
Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda koştuktan sonra bir kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi. Kuaförde çalışanlarla müşteriler panik ve korkuyla kaçışırken salon savaş alanına döndü.

Olay, dün akşam Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa içerde müşteri olan bir kuaför salonunun camlarını kırıp içeri girdi.

Kuaförde çalışanlarla müşteriler panik ve korkuyla kaçıştı. Boğa kısa süre içinde kuaförden çıkarak mahallede koşmaya başladı. Yakalamaya çalışan sahibine ve mahalle sakinlerine de saldırdı.

Mahalleli boğayı yakalamakta zorlanınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Boğa uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak sahibine teslim edildi.

ÇOCUĞUN ÜSTÜNE KAPANDIM

Kurbanlık boğanın camlarını kırdığı kuaför dükkanının sahibi Reşit Köni, "Boğa aşağıdaki mahalleden geldi. Burada oturuyordum dükkanımıza daldı. İçerde müşteri vardı, çocuk da vardı. Çocuğun üstüne kapandım korkmasın diye. Ellerime cam parçaları girdi. Verilmiş sadakamız varmış. Buna da şükür. Ben yaralandım dana yere düştüğü için kaçma fırsatımız oldu. Kurbanlık yerdeki cam parçalarından kayıp düştü. Allahtan düşmüş içerde, dört koltuk var, dördü de müşteriyle doluydu. Müşterilerimiz randevulu olduğu için, o saatte kalabalık yoktu buna da şükür" dedi.

 

