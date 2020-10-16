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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı

İlçe kaymakamlıklarının koordinesinde yapılan denetimlerde, kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde alınan tedbirlere bakıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:38:39 -
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında işletmelerde denetim yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bazı ilçelerdeki kafeterya, dükkan, mağaza, market ve fırın gibi işletmelerde Kovid-19 tedbirleri denetlendi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, kentte ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

Beykoz Yalıköy Mahallesi'ndeki denetimde, Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli ve beraberindeki emniyet görevlileri, kafeterya ve diğer işletmelerde Kovid-19 tedbirlerine yönelik inceleme yaptı.

Vatandaşları da tedbirlerde ısrarcı olmaları konusunda uyaran Çiçekli, "Vatandaşların çoğu kurallara uyuyor. Uymayanları da biz uyarıyoruz. Restoranları, kafeteryaları, işletmeleri ve vatandaşları yeni normale adapte olmaya çağırıyoruz. Bölgemizde tespitlerimize göre genel manada ilçe sakinlerimiz kurallara uyuyor." dedi.

Denetimlerde, kafeteryalarda dezenfektanları da kontrol eden ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Eyüpsultan'da da, koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için kaymakamlığın koordinesinde Eyüpsultan Meydanı'nda geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetime Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, emniyet görevlileri, zabıta ekipleri ve ilgili kuruluşlar katıldı.

Fırından şarküteriye, giyim mağazalarından marketlere kadar tek tek gezilerek Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakıldı.

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