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Aktüel İstanbul'da Kovid-19 denetimi
Aktüel

İstanbul'da Kovid-19 denetimi

Esenyurt'ta kapasitesinin iki katı yolcu taşıyan minibüslere 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi - Pazar esnafının HES kodlarını kontrol eden belediye ekipleri, zaman zaman megafonla yaptıkları anonslarla da vatandaşları uyardı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 15:15:17 -
İstanbul'da Kovid-19 denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un tüm ilçelerinde polis ve belediye ekiplerince, vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu yerlerde yoğunlaştırılmış denetim yapıldı.

Denetimlerde polis ekiplerince toplu ulaşım araçları tek tek durdurularak, HES kodu uygulaması, maske zorunluluğu ve hijyen tedbirleri kontrol edildi.

Yerel yönetimlerce her bir pazar yeri için yönetici belirlenerek, pazarda esnafın ve vatandaşın kurallara uyup uymadığı denetlendi.

- Kapasitesinin iki katı yolcu taşıyan minibüslere ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Esenyurt'ta toplu taşıma araçlarını denetledi.

Polis ekipleri, kapasitesi 12 olan bir minibüste 29, kapasitesi 15 olan diğer minibüste ise 30 yolcunun bulunduğunu tespit etti.

İki minibüsün şoförüne 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

- Pazarda HES kodu denetimi

Bahçelievler'deki Perşembe Pazarı'nda zabıta ve belediye ekipleri denetim yaptı.

Pazar yöneticisi olarak görevlendirilen Bahçelievler Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü personeli Pelin Tekin ve diğer görevliler, pazar esnafının HES kodlarını kontrol etti.

Zabıta ekipleri zaman zaman magafonla yaptıkları anonslarla vatandaşları kurallara uymaları yönünde uyardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Stadı önünde araçları durdurarak denetim yaptı.

Ekipler, bazı toplu taşıma araçlarındaki denetim sırasında sosyal mesafe, maske ve hijyene dikkat edilmesi hususunda vatandaşlara uyarıda bulundu.

Beyoğlu'nda da Kovid-19 denetimlerini gerçekleştiren polis ekipleri, İstiklal Caddesi'nin girişinde maske kontrolü yaptı.


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