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İstanbul'da korkutan yangın

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-07-29 19:16:00 -
İstanbul'da korkutan yangın

Arnavutköy'de bir fabrikanın bahçesinde çıkan yangın, tarlaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle yayılırken, tarlanın biçilmiş olduğu ve anızın yandığı öğrenildi.

Arnavutköy'de bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar tarlaya sıçradı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın, Ömerli Mahallesi, Hakkı İleri Caddesi Güllüce Sokak üzerinde çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir fabrikadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle fabrikanın yanındaki tarlada yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, iş makinalarının da yardımıyla yangına müdahale etti. Rüzgârın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşayan itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yanan tarlanın ekimlerinin biçilmiş olduğu yananların ise anız olduğu öğrenildi.

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