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İstanbul'da korkunç cinayet! Boğazını kesip evi ateşe verdiler

İstanbul'da bir evde çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri evin içinde bir yabancı uyruklu bir kadın cesediyle karşılaştı. Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı.

15 Ocak 2019 Salı 14:22
İstanbul'da korkunç cinayet! Boğazını kesip evi ateşe verdiler

Beyoğlu Çukur Mahallesi Geniş Yokuşu Sokak'ta bir binanın 3'ncü katında pazar gecesi yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdüklerinde sırtında bıçak bulunan bir kadın cesediyle karşılaştı. Olay yerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada 25 yaşındaki R.K adlı kadının önce boğazının kesildiğini daha sonra sırtından bıçaklandığını tespit etti.

Kardeşi ve kardeşinin arkadaşı gözaltına alındı 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yabancı uyruklu olduğu R.K'nın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda genç kadının erkek kardeşi ve kardeşinin arkadaşını gözaltına aldı.Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki sorgularında cinayeti itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 14:22
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