  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da kaza! 2 yaralı
Aktüel

İstanbul'da kaza! 2 yaralı

İstanbul-Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 17:23:00 -
İstanbul'da kaza! 2 yaralı

İstanbul-Pendik'te iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 RSL 67 plakalı otomobil ile 81 BS 002 plakalı otomobil, D100 karayolu Keresteciler mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bariyerlere çarpan 34 RSL 67 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D100 kara yolunda oluşan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay