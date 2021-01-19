İstanbul'da 'kardan adam' hırsızlığı 'yok artık' dedirtti
İstanbul'da bir ailenin evlerinin önünde yaptıkları 'kardan adam' çalındı. Hırsızın 'kardan adamı' sırtlanıp götürdüğü anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşayan bir ailenin evlerinin önüne yaptığı kardan adam çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kartal’da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. İlginç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kardan adam hırsızlığı kameralara yansıdı
İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi, kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı.
Kardan adamla fotoğraf çektiren aile, havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi güvenlik kamerası kayıtlarına bakınca şoke oldu.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kimliği belirsiz bir kişinin kardan adamı omzuna alarak götürdüğü görüldü.