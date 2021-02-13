Son tahminlere göre İstanbul'da hafta sonu kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Peki, Kar yağışı ne zaman başlayacak? İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere birçok il için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı, dün itibarı ile Avrupa Yakası'ndan giriş yaptı. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken iç kesimlerde sulu kar yağışı oldu. Kar yağışının bugün itibarı ile şiddetini arttırması beklenirken Meteoroloji'den flaş uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da beklenen şiddetli kar yağışı bu gece itibarı ile şehir genelinde etkisini gösterecek. MGM, yağışlar için saat verirken kar yağışının 6 gün süreceğini bildirdi. Öte yandan, Meteoroloji uzmanlarından da çok önemli uyarılar geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Edremit Körfezi, Çanakkale ve Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulununuyor.



MARMARA



Meteorolojiden edinilen bilgilere göre, Marmara Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinde gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde ise Çanakkale çevreleri ile Edremit Körfezi'nde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın güney ve batısında (Balıkesir, Bursa) güney ve güneybatı yönlerinden, gece saatlerinde ise Trakya'da kuzeybatıdan fırtına(62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-88km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI



Meteoroloji’nin ardından İstanbul Valiliği de bir uyarı yayınladı. Valilik açıklamasında "Meteoroloji raporuna göre; hava sıcaklığının azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor." dedi.

AKOM'DAN SİBİRYA SOĞUĞU UYARISI



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Cuma (Yarın) erken saatlerden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara bölgesine giriş yapacağı tahmin ediliyor. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece ise sıcaklıkların 3°C’ler civarına gerilemesi, beklenen soğuk hava ile birlikte yağışların, karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması bekleniyor.



İBB AKOM verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren Lodos yönlü rüzgârın tekrardan etkisini arttırarak aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) etkili olmaya devam edeceği; beraberinde, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Soğuk havanın, Cuma ve Cumartesi günü de etkisini göstereceği, sıcaklığın 3°C’ler civarına gerileyeceği beklentisi de paylaşıldı. AKOM verilerinde Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece beklenen kar yağışının yaşanacağı bilgisine yer verildi.