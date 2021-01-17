İstanbul'da kar yağışı ne kadar devam edecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen son tahminlere göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu haricinde ülkemizin genelinde yağışın etkili olacağı bildirildi.

Marmara, Batı Karadeniz, Güney Ege Kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz kıyıları ve Sinop bölgelerinde de rüzgarın etkili olacağı, fırtına yaşanacağı ve vatandaşların rüzgara karşı tedbir alması gerektiği söylendi.

İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şehrin yüksek bölgelerinde ve iç kısımlarında etkili oldu. Geceleyin de yağış devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre kar yağışının bugün ve yarın da İstanbul'da etkisini göstermesi bekleniyor.