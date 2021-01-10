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Yerel İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar geliyor
Yerel

İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar geliyor

Ülke genelinde sıcaklığın mevsim normallerine düşeceği tahmin ediliyor. MGM İstanbul ve Ankara’ya kar yağacağının müjdesini de verdi. İstanbul’da kar ne zaman yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 14:08:00 -
İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmini açıklamalarına göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz tarafından gelecek olan ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’a kar geliyor

14 Ocak Perşembe günü Ankara’da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.

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