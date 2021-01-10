İstanbul’da kar ne zaman yağacak? Kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahmini açıklamalarına göre Türkiye, yarından itibaren Orta Akdeniz tarafından gelecek olan ılık ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’a kar geliyor

14 Ocak Perşembe günü Ankara’da kar yağış beklenirken Meteoroloji tarafından yayınlanan haritada 15 Ocak Cuma günü İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyor.