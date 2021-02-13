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Yaşam İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman başlayacak?
Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman başlayacak?

İstanbul kar yağışı saati | İstanbullular karın ne zaman yağacağını araştırmaya başladı. Günlerdir yapılan kar uyarısı sebebiyle vatandaşlar İstanbul'un ne zaman beyaz örtüye bürüneceğini merak ediyor ve 'İstanbul'da saat kaçta yağacak?' sorusunun cevabını araştırıyor. İstanbul’a kar ne zaman yağar?

Yeniakit Publisher
2021-02-13 11:20:00 -
İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman başlayacak?

Uzmanlar günlerdir İstanbul’u ciddi bir kar yağışının beklediğini açıklıyor. 1987, 2002 ve 2004 yıllarına benzer bir manzaranın yaşanacağını ifade eden uzmanlar bu yağışların barajlara da faydalı olacağını ifade ediyor. Peki, İstanbul’da kar ne zaman başlayacak?

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul kar ne zaman başlayacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışın zamanla bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağışların yarın gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması, sıcaklığının hissedilir derece azalması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli, Yalova'da akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının pazar gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar olacağı tahmin ediliyor.

Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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