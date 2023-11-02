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Aktüel İstanbul’da Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı!
Aktüel

İstanbul’da Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı!

Yeniakit Publisher
2023-11-02 19:30:00 -
İstanbul’da Kapalıçarşı’yı su bastı, esnaf zor anlar yaşadı!

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt’ta su baskınları yaşandı.

İstanbul’da etkili olan yağış nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt’ta su baskınları yaşandı.
Meteroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağmur İstanbul’da etkili oldu. Yağmur nedeniyle Kapalıçarşı, Kumkapı, Beyazıt’ta kısa süreli su baskınları yaşandı. Vatandaşlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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