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Gündem İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün hayata geçirildi
Gündem

İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün hayata geçirildi

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında hazırlanan ve toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılmasını amaçlayan kademeli mesai uygulaması bugün itibariyle hayata geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 08:49:00 -
İstanbul'da kademeli mesai uygulaması bugün hayata geçirildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hazırlanan kademeli mesai uygulaması bu sabah saat 07.00 itibariyle başladı. Toplu taşımada yoğunluğu azaltmayı hedefleyen uygulamanın ilki bugün 07.00-09.00 arasında uygulanacak.

Emniyette 3 ayrı mesai

Koronavirüse davetiye çıkaran toplu taşımaya düzenleme getiren toplu mesai uygulaması İstanbul'da bugün ilk kez uygulamaya konuldu. Ankara, İzmir ve Diyarbakır'ın ardından İstanbul'da da hayata geçirilen uygulama kapsamında vardiya sistemiyle görev yapan bazı bölge müdürlükleri ile Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda mesai 07.00, 08.00 ve 09.00 saatlerinde 3 grup halinde olacak.

Kamu çalışanları 16.30'a kadar çalışacak

Bunların dışında, kademeli mesai uygulaması kapsamında belediyelerde 08.00'de başlayacak mesai saat 16.30'da sona erecek. Sağlık çalışanlarının saat 08.30'da başlayacak olan mesaisi 16.30'a kadar sürecek. Diğer tüm kamu kurum ve kuruluşu çalışanları ise 09.00-16.30 saatleri arasında mesaide olacak. Okullarda ise dersler 09.30'da başlayacak.

21 Eylül itibariyle yüz yüze eğitimin başladığı 1. sınıf ile okul öncesi ve özel eğitim ana sınıfı öğrencileri de derslere 09.00'da değil 09.30'da başlayacak.

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Yorumlar

Sülo

İşe giderken bulaştığı için sadece sabah kademeli iş başı , İşten çıkarken bulaşmadığı için herkes hebele hübele aynı saatte çıkacak
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