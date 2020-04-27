  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İstanbul'da kaçak üretilen koruyucu tulumlara el konuldu

2020-04-27 11:29:09 -
İstanbul'da kaçak üretilen koruyucu tulumlara el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kaçak olarak üretilen 3 bin 915 adet koruyucu tuluma el konuldu.

Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında denetimlerini sıklaştıran ve işletmeleri denetleyen Zabıta Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleriyle birlikte başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Zümrütevler Mahallesi Canan Sokak’ta bulunan bir konfeksiyon atölyesine düzenlenen operasyonda kaçak şekilde üretilen 3 bin 915 adet dikilmiş, 650 adet de dikime hazır koruyucu tuluma el konuldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen üretilen tulumlar, savcılık talimatıyla muhafaza altına alınırken, iş yeri mühürlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı