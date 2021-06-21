21 Haziran Pazartesi günü saat 15.40 itibariyle Türkiye genelinde toplam 42.491.580 doz aşı yapıldı. 28.009.386 kişi 1 doz, 14.482.194 kişiyse 2 doz aşı oldu. İstanbullular ise şimdiye kadar mega kente aşılama oranın ne kadar olduğunu, İstanbul'da toplumun yüzde kaçının aşı olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da kaç kişi aşı oldu?

İstanbul'da kaç kişi korona aşısı oldu?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte aşı olanların sayısını paylaştı. Yerlikaya, "İstanbul'umuzda aşı seferberliğimiz sürüyor. 20 Haziran itibarıyla 1. doz 5 milyon 235 bin 899, 2. doz 2 milyon 354 bin 711 toplamda 7 milyon 590 bin 610 doz aşı yapıldı. 30 yaş üstü ve istisnai grupta bulunanlarla birlikte hedef nüfusumuz 10 milyon 245 bin 6. Yüzde 51'e ulaştık" bilgisini verdi.