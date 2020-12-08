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Aktüel İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi
Aktüel

İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 09:10:09 -
İstanbul'da jandarma ekipleri şehirler arası otobüslerde Kovid-19 tedbirlerini denetledi

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında şehirler arası otobüslerde denetim yaptı.

Jandarma ekipleri, Paşaköy gişelerindeki denetimlerde, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolcuların HES kodunu, maske takıp takmadığını ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Ekipler otobüslerde "14 kural levhası" ve dezenfektan kiti olup olmadığını da baktı.

Denetimler gün boyu sürecek.

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