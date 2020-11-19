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Aktüel İstanbul'da iş yerinde yangın
Aktüel

İstanbul'da iş yerinde yangın

Söndürme çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-11-19 01:49:47 -
İstanbul'da iş yerinde yangın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bahçelievler'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yenibosna semti Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki tekstil işi yapılan 4 katlı binada yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, iş yerinde olan ve dumandan etkilendikleri öğrenilen 2 kişiyi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

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