İstanbul'da ikinci baro için başvuru yapıldı
Çoklu baro düzenlemesinin ardından İstanbul’da kurulacak ikinci baro için Türkiye Barolar Birliğine resmi başvuru yapıldı.
Çoklu baro düzenlemesinin ardından İstanbul’da kurulacak ikinci baro için Türkiye Barolar Birliğine resmi başvuru yapıldı.
Vesayetçi baroların egemenliğine son veren çoklu baro düzenlemesinin yasalaşmasının ardından yeni baroların kurulması için çalışmalar başlatılmıştı.
İkinci baro için başvuru yapıldı
Bu kapsamda İstanbul'da ikinci baronun kurulması için 2 binin üzerinde avukatın imzası toplandı.
Bugün de ikinci baro için Türkiye Barolar Birliğine (TBB) resmi başvuru yapıldı.
50 bin üyesi bulunan İstanbul Barosu’nun 8 bin oy ile seçildiği ve diğer 42 bin üyenin hiçe sayıldığı vesayetçi seçim sistemi AK Parti ve MHP’nin teklifiyle yeniden şekillenmiş ve "çoklu baro" düzenlemesi geçtiğimiz 15 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.