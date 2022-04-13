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Aktüel İstanbul'da iki kişi silahla vuruldu
Aktüel

İstanbul'da iki kişi silahla vuruldu

İstanbul-Pendik'te alacak meselesinden çıkan tartışmada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 23:18:00 -
İstanbul'da iki kişi silahla vuruldu

İstanbul-Pendik'te alacak meselesinden çıkan tartışmada iki kişi tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Batı Mahallesi Geziboyu Caddesi'nde Ö.K. ve M.Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.

Tartışma sırasında tabancayla Ö.K'yi ayağından, M.Y'yi ise kalçasından yaralayan şüpheli, kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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