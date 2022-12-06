İstanbul’da iğrenç bir olay! Genç kadını sokak ortasında taciz etti

İğrenç olay, İstanbul Sultanbeyli'de meydana geldi. Bir kadın yolda yürüdüğü sırada bir adam tarafından taciz edilerek yol kenarına götürülmek istendi. Çevredekilerin olayı fark etmesi üzerine tacizci koşarak kaçtı. Polisin çalışması sonucunda tacizci yakalanırken taciz anları güvenlik kamerasına yansıdı.

KADINI YOL KENARINA GÖTÜRMEK İSTEDİ

Olay, Sultanbeyli’de Adil Mahallesinde 2 Aralık Cuma günü saat 21.20 sıralarında yaşandı. İddiaya göre yolda yürüyen bir kadın, arkasından gelen bir şahıs tarafından taciz edildi. Tacizci şahıs, kadını yol kenarına götürmek istediği esnada, yoldan geçen bir otomobil sürücüsü durumu fark ederek durdu. Otomobilin durması ile tacizci olay yerinden koşarak kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede bulunan 43 güvenlik kamerasını inceleyerek olayın şüphelisinin G.T. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

PASAJ İÇERİSİNDE YAKALANDI

G.T., 5 Aralık Pazartesi günü Battalgazi Mahallesindeki bir pasaj içerisinde yakalandı. Yapılan araştırmalarda, şüphelinin mağdur şahsı tanımadığı ve olayı anlık olarak gerçekleştirdiği öğrenildi.