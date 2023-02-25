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Aktüel İstanbul'da "huzur uygulaması"
Aktüel

İstanbul'da "huzur uygulaması"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 21:52:00 -
İstanbul'da "huzur uygulaması"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" gerçekleştirildi.

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih olmak üzere İstanbul genelinde yaklaşık 200 noktada asayiş uygulaması yapıldı.

Polis kontrol noktalarında durdurulan araçlar ekipler tarafından arandı. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Narkotik köpeklerinin de katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi. Balat'taki Deniz Liman Şube Müdürlüğünden kalkan botla da Boğaz genelinde denetim yapıldı.
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