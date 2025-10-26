İstanbul'da hissedilen deprem oldu... Son dakika! Az önce deprem mi oldu?

İstanbul'da saat 19.44'te hissedilen deprem meydana geldi. Son dakika.... Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Karadeniz'de hissedilen akşam saatlerinde deprem için ilk veriler AFAD tarafından yayımlandı. Saat 19.44'te gerçekleşen sarsıntı Karadeniz merkez üssünde 3.7 şiddetinde oldu.

İşte, ayrıntılar:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Karadeniz

Derinlik:13.57 km

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.

26 Ekim 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

Tarih(TS) -Enlem Boylam Derinlik(Km) -Tip Büyüklük -Yer Deprem Id

2025-10-26 23:34:43 39.14472 28.18639 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 23:31:36 39.63889 27.83528 7.0 ML 0.8 Altıeylül (Balıkesir)

2025-10-26 23:22:23 39.24139 28.00417 7.12 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 23:12:51 38.50278 40.39306 7.0 ML 1.3 Hani (Diyarbakır)

2025-10-26 22:50:34 38.21083 38.10083 6.99 ML 0.8 Yeşilyurt (Malatya)

2025-10-26 22:27:48 39.20556 28.18528 5.01 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 22:00:54 39.22472 28.15806 8.1 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

2025-10-26 21:55:14 39.27444 28.98417 7.0 ML 0.9 Simav (Kütahya)

2025-10-26 21:51:30 37.73833 36.09333 7.01 ML 1.1 Sumbas (Osmaniye)