  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kültür Sanat
9
Yeniakit Publisher
2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Harput Kalesi’nde yıllardır anlatılan gizem; Roma Dönemi’ne ait gizli geçidin gün yüzüne çıkarılmasıyla doğrulandı.

#1
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde yer alan ve 4 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok medeniyetin izlerini taşıyan Harput Kalesi’nde yeni bir keşif heyecanı yaşanıyor.

#2
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Harput Mahallesi'nde, 4 bin 500 yıllık kesintisiz yerleşimin izlerini barındıran Harput Kalesi, geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Geleceğe Miras Projesi'ne dahil edildi.

#3
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Kalenin ikinci kapısının batısında ortaya çıkarılan gizli geçidin, kazı ve restorasyonu tamamlandı.

#4
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Yer altına yaklaşık 22 basamaklı merdivenle inilen, 15 metre uzunluğa ve 2 metre çapa sahip gizli geçit, kemerli ve tonozlu yapısıyla Roma Dönemi'nin mimari özelliklerini yansıtıyor.

#5
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Gizli geçidin konservasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Harput Kalesi Kazı Başkanı Prof. Dr. İsmail Aytaç, kalede şu ana kadar 4 gizli geçidin tespit edildiğini belirterek "Gizli geçitler, özellikle kaleler kuşatıldığı zaman içerdekiler, çok darda kaldığında su ve gıda ihtiyaçları bazen de silah savunma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılırlar. Bu kalede şu an gördüğümüz yerde, 17 basamakla aşağı iniyoruz.

#6
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Dönüş U şeklinde, dışarıya doğru aşağı meyilli şekilde yapılmış. Kalede 4 tane olduğunu söylemiştim, özellikle bunlar dönemin mimarı özelliklerine göre yapılıyorlar. Şu an bulunduğumuz yerde, şu gördüğümüz kısım, Roma Dönemi'nin orijinal tuğlaları ve harcıyla yapılmış. Bazı yerde düşmeler olmuştu, bunun üstünde yıkıntı olmasın diye biz burayı güçlendirdik ve şu anda kısmen ziyarete açık hale geldi.

#7
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Aydınlatmasını da yaptık ama kalede daha Kızlar Burcu var. Kalenin önündeki hamamdan kalenin içine giren geçit de var. Ayrıca doğu taraftaki Meryem Ana Kilisesi'nden Harput Kalesi'ne çıkan bir basamaklı gizli geçidimiz de var. En az 4 tane diyoruz, belki kazılar devam ettikçe bu sayı da çoğalacak. Şimdi sözlü bilgilerden daha kalede birkaç tane daha gizli geçit olduğunda anlıyoruz. Fakat şu anlık, onu ispatlamış durumda değiliz" dedi.

#8
Foto - 2 bin yıllık sır çözüldü! Harput Kalesi’ndeki gizli Roma geçidi

Prof. Dr. İsmail Ayraç, alandaki çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Gizli geçidimizde aslında zamanında kazının büyük kısmı tamamlanmıştı, fakat eksikler vardı. Ve bunun konservasyonunu yaptık. Konservasyonunu yaparken, üst kısımdaki kesitlerden tandırlar görmeye başladık. En üstten aşağı doğru indikçe üst üste 3 tane tandır sistemi ortaya çıktı. Burası, en azından bu gizli geçidin yapıldığı milattan sonra 1'inci yüzyıl Roma Dönemi'nden beri, özellikle üst kısmında sürekli bir atölye üretim merkezi olarak kullandığını anladık. Hemen yanlarında küllükler de çıktı. Hem gizli geçidin kendisi hem de üst kısımdaki tandırlar ve atölyelerin olduğu bölge tamamen ziyarete açık hale geldi. Hemen bunun yanında 52 basamaklı su sarnıcımız var. Onun üstünde yine demirci atölyeleri var, dolayısıyla yerleşim bakımından yoğun bir alan burası. Buranın büyük bir kısmında 2025 yılı sonu itibarıyla kazı, restorasyon ve konservasyonları tamamladık, ziyarete açık hale getirdik. Bazı küçük düzeltmelerle özellikle şimdiden sonra isteyen vatandaşlarımız kısmen ziyaret edebilecek. Özellikle bahar sezonundan sonra da gezi alanlarında açıklama levhaları, bilgileriyle beraber daha iyi bir ortamda ziyarete açmış olacağız" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"
Gündem

Babasının makam aracını 45 yıl sonra bulup satın aldı! "Babamın emanetini yeniden hayata döndürüyoruz"

Tokat’ta 1984-1989 yılları arasında görev yapan ve "Süper Vali" ve "Efsane Vali" olarak adlandırılan Recep Yazıcıoğlu’nun yıllar önce kullan..
Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!
Dünya

Hastaların umudu oldu: İşte yapay zeka destekli robot köpek!

Peru'nun başkenti Lima'da yanık ve kanser servisinde yatan çocuk hastalara destek olması için tasarlanan robot köpek tedavilere destek olmay..
İsrail'den suikast! Şehit oldu
Dünya

İsrail'den suikast! Şehit oldu

Kandan beslenen terör devlet İsrail, Lübnan’ın güneyinde İHA ile suikast gerçekleştirdi.
"CHP yalakaları" hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı
Gündem

“CHP yalakaları” hep mi böyle? Önce uyuşturucu şimdi de alkol skandalı! Ehliyeti kaptırdı

Geçtiğimiz haftalarda ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda ismi geçen ve yapılan testlerde uyuşturucu kullandığı tespit edilen Birce Ak..
Vahşette katil tanıdık çıktı
Gündem

Vahşette katil tanıdık çıktı

Amasya'da 8 ay önce 76 yaşındaki akrabası Fatma Kılıç'ı boğarak öldürdüğü belirlenen zanlı yaşadığı İstanbul'da yakalanarak çıkarıldığı mahk..
Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı
Dünya

Netanyahu tutuştu! Şara'nın planını böyle açıkladı

İsrail gazetesi "Bebek katili Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı Şara'nın Rus güçlerini Suriye'nin güneyine konuşlandırmaya çalıştığını söyled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23