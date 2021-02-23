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Gündem İstanbul’da havası en kirli ilçeler belli oldu! O ilçede oturanlar dikkat
Gündem

İstanbul’da havası en kirli ilçeler belli oldu! O ilçede oturanlar dikkat

İBB’nin sitesinde yayınlanan bir rapora göre, İstanbul’un en kirli havaya sahip olduğu ilçeler belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 15:47:00 -
İstanbul’da havası en kirli ilçeler belli oldu! O ilçede oturanlar dikkat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin hava kalitesi haritasında turuncu yani "hassas" seviyeye ulaşan noktalar Sultangazi, Aksaray, Esenler, Bağcılar ve Kadıköy olarak görüldü.

İstanbul'daki puslu havanın nedenini açıklayan  İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şöyle konuştu: "Şu anda ülkemizde yüksek basınç alanı hakim. Yüksek basınç alanı olduğu zaman, havada genel olarak inici bir durum söz konusudur. Normal şartlarda hava yükselir ama yüksek basınç alanlarında genel olarak hava aşağı doğru çöker.

"Dolayısıyla gece boyunca ışınım yoluyla yeryüzünün hızlı bir şekilde soğuması, sabah güneşin doğması ile beraber havalar ısınınca buralarda buharlaşma oluyor, yere yakın seviyede pus oluşuyor. Yüksek basınç alanlarında bir de hava hareket edemediği için, yükselemediği için atmosfere saldığımız kirleticiler  yükselemezler."

"Bu günlerde hava kalitesi diğer günlere göre daha düşüktür. Kirleticiler yere yakın olduğu için kalite düşmüş olur. Böyle günlerde mümkün mertebe kalitenin düşük olduğu yerlerde daha az bulunmak, vücudumuzu yoracak sportif faaliyetlerden kaçınmak lazım.  Çünkü vücut hareketlerimizin artması daha fazla solunum ve kirli havanın vücuda geçmesi anlamına geliyor."

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