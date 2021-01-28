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Gündem İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı
Gündem

İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı

İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında 2019'a göre yüzde 10 azaldı. Koronavirüs nedeniyle yapılan kısıtlamaların da sonucu etkisi olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:26:00 -
İstanbul'da hava kirliliği 2020 yılında yüzde 10 azaldı

Vatandaşlar 2020 yılında yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle vakitlerinin bir kısmını evlerinde geçirdi. İnsanların evlerinde kalması havanın kalitesinin de iyileşmesini sağladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hava kalitesi ölçüm istasyonları verilerine göre, İstanbul'da azot dioksit (NO2) hava kirliliği oranı 2020 yılında 2019'a göre karşılaştırıldığında yüzde 10 azaldı.

Sağlık sorunlarına neden oluyor

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, yaptığı açıklamada, atmosferdeki hava kirliliği oranının artmasının birçok sağlık sorununa neden olduğunu söyledi.

Önlem alındı

Küresel ölçekte hava kirliliğinin azaltılması için birçok çalışma yapıldığını belirten Toros, "Çalışmalar ve alınan önlemlerle zaman zaman hava kirliliği azalsa da atmosferi kirletmeye devam ediyoruz. 2020 yılında dünyada corona virüs salgını ortaya çıktı. Salgınla beraber dünyada ve Türkiye'de birçok önlem alındı" diye konuştu.

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