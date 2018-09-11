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İstanbul’da hava destekli ‘zehir’ operasyonu

Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

11 Eylül 2018 Salı 08:12
İstanbul’da hava destekli ‘zehir’ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapan ekiplerin yürüttüğü operasyona polis helikopteriyle destek verildi. Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen gece bekçileri de katıldı.

Operasyon kapsamında 25 kişiyi yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız bir silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 08:12
  1. İstanbul
  2. Kağıthane
  3. uyuşturucu operasyonu

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