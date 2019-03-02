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İstanbul'da hareketli dakikalar! 103 savaş gemisi Boğaz'da

Türkiye'nin ilk kez üç denizde gerçekleştirdiği 'Mavi Vatan Tatbikatı'na katılan 103 Türk savaş gemisi aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

02 Mart 2019 Cumartesi 10:59
İstanbul'da hareketli dakikalar! 103 savaş gemisi Boğaz'da

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda görev alan Türk savaş gemileri bu sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptılar.

AA'da yer alan habere göre Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri aralıklarla Boğaz'dan geçiş yaptı.

Geçişlerini tamamlayan savaş gemileri Karadeniz'e doğru ilerliyor.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 10:59
  1. İstanbul
  2. savaş gemileri
  3. Mavi Vatan Tatbikatı

YORUM YAZ

  • Fadil Föksüz beyFadil Föksüz bey1 sa önce
    3 - 5 tane taka saga sola manevra yapiyor. Biri arizalandi ve cekilerek gitti. Vah ülkem vah.....
  • Hüseyin Cetin Hüseyin Cetin 1 sa önce
    Allahüteala nazardan korusunMaşaallah dostlara güven düşmana korku versin. Inşaallah

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