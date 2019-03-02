İstanbul'da görsel şölen! Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı Temeli 6 yıl önce atılan 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.

İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı. 7 Mart’ta Regaib Kandili’nde ibadete açılacak camii, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii’ndeki ışıklar İstanbul'da görsel şölen oluşturdu.

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