İstanbul'da görsel şölen! Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı
Temeli 6 yıl önce atılan 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.02 Mart 2019 Cumartesi 09:38
İnşa çalışmaları 6 yıl süren Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Çamlıca Camii'nde ışık testleri yapıldı.
7 Mart’ta Regaib Kandili’nde ibadete açılacak camii, Yeşilay Haftası dolayısıyla yeşil renkte ışıklandırıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Çamlıca Camii’ndeki ışıklar İstanbul'da görsel şölen oluşturdu.
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