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Aktüel İstanbul'da gizli kamera ve ses kayıt cihazı operasyonu
Aktüel

İstanbul'da gizli kamera ve ses kayıt cihazı operasyonu

Arama yapılan adreste bulunan araba anahtarı, duvar saati, oda spreyi, çoklu piriz, yangın sensörü, duman dedektörü ve internet modemi görünümündeki 6 gizli kamera ile 12 ses kayıt cihazına el konuldu

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:52:38 -
İstanbul'da gizli kamera ve ses kayıt cihazı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla yurda getirilen ve farklı aletlerin görünümüne sahip gizli kamera ve ses kayıt cihazlarını sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası kesildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye kaçak yollarla getirildiği belirlenen gizli kamera ve ses kayıt cihazlarının, Bahçelievler’de bir dükkanda satıldığını tespit etti.

Ekiplerin, düzenlediği operasyonda, satışı ve kullanımı yasak olan, çeşitli aletlerin görünümündeki gizli kamera ve ses kayıt cihazlarını 300 ila 900 lira arasında fiyata sattığı belirlenen iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Adreste yapılan aramada bulunan araba anahtarı, duvar saati, oda spreyi, çoklu piriz, yangın sensörü, duman dedektörü ve internet modemi görünümündeki 6 gizli kamera ile 12 ses kayıt cihazına da el konuldu.

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