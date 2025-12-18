İstanbul'da gıda denetimlerinde dev ceza: 262 işletme mühürlendi!
İstanbul Valiliği, sofralarda "sıfır tolerans" diyerek düğmeye bastı! 2025 yılı boyunca yapılan dev denetimlerde kurallara uymayan binlerce işletmeye 565 milyon liradan fazla ceza kesildi. Hijyen ve güvenliği hiçe sayan 262 işletmenin kapısına ise kilit vuruldu.
İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan Gıda Güvenliği Kurulu, kentin 2025 yılı "lezzet ve sağlık" bilançosunu masaya yatırdı. İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İstanbulluların sağlığını tehlikeye atanlara yönelik uygulanan sert yaptırımlar açıklandı.
SOFRADA ŞAKA YOK: YARIM MİLYARLIK CEZA
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca adeta şehri karış karış gezdi. Yapılan resmi kontrollerde, gıda güvenliğini ihlal eden işletmelere acınmadı. İşte rakamlarla 2025 yılı gıda operasyonunun sonuçları:
-
Denetim Sayısı: 135 bin 947 işletmeye tam 217 bin 277 baskın yapıldı.
-
Kesilen Ceza: 9 bin 303 işletmeye toplamda 565.258.639 TL para cezası uygulandı.
-
Kapatılan İşletmeler: Halk sağlığını ağır şekilde tehdit eden 262 işletme faaliyetten men edildi.
-
Yasal Takip: Ağır kusurlar nedeniyle 87 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
"SIFIR TOLERANS" DÖNEMİ
Valilikten yapılan açıklamada, gıda denetimlerinde "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği ve denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı. Ekipler, inceleme kapsamında 7 bin 617 farklı üründen numune alarak laboratuvar analizine gönderdi.