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Gündem İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı
Gündem

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-05-24 09:10:00 -
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 30 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili olan 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'yla ilişkili olan 30 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde, örgütün iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen, ayrıca haklarında itirafçı beyanı bulunan ve ümit yapılanması içerisinde her bir şahıs bazında örgütsel görüşmelere katıldıklarına dair delil elde edilen 33 şüpheli tespit edildi.

30 şüpheli yakalandı
Tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personel olmak üzere tespit edilen toplamda 33 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli 9 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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