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Gündem İstanbul'da faciadan dönüldü! Şehir merkezinde virajı alamayan tır devrildi..
Gündem

İstanbul'da faciadan dönüldü! Şehir merkezinde virajı alamayan tır devrildi..

İstanbul Küçükçekmece'de virajı alamayan tır devrildi. Trafiğin yoğun olduğu saatte meydana gelen kazada faciadan dönüldü.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 21:18:00 - 2023-01-17 21:34:47

Konteyner yüklü tır İstanbul Küçükçekmece’de virajı dönerken devrildi. Tır sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtulurken, belediye ekipleri devrilen tırdan dökülen yağ ve mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı.

Kaza, 17.30 sıralarında Küçükçekmece’de İstasyon Caddesi mevkiinde bulunan üstgeçitte meydana geldi.

Faciadan dönüldü

Konteyner taşıyan tır, üst geçitteki virajdan dönerken henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsü Tursun Müminoğlu’nun kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmaması sevindirdi.

Belediye ekipleri, devrilen tırdan dökülen yağ ve mazot nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama çalışması yaptı. Devrilen tır nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik akışı, tırın vinç vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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