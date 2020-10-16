İstanbul'da en çok dernek Fatih'te, en çok hemşehri derneği Bağcılar'da

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Toplam 24 bin 839 derneğin bulunduğu İstanbul'da hemşehri dernekleri sıralamasında Bağcılar, Ümraniye ve Esenler başı çekiyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de toplam 121 bin 192 dernek yer alıyor.

Yaklaşık 16 milyon nüfusa sahip İstanbul'da bulunan 24 bin 839 dernek, Türkiye'deki tüm derneklerin yaklaşık yüzde 20'sini oluşturuyor. Toplumsal, kültürel, sosyal ve ekonomik amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren bu derneklerden bir kısmı dernek merkezlerinde bulunan tabelada isim olarak kalıyor.

- En çok dernek Fatih'te

İlçelere göre dağılımda 1537 dernekle birinci sıradaki Fatih'i, 1319 dernekle Şişli takip ediyor. Kadıköy 1135, Üsküdar 1117, Bağcılar 1058, Küçükçekmece ise 1015 dernek ile ilçeler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Çatalca 145, Şile 101, Adalar ise 57 dernekle son sıralarda bulunuyor.

Tüm ilçelerdeki dernek sayıları ise şöyle:

"Adalar 57, Arnavutköy 380, Ataşehir 744, Avcılar 510, Bağcılar 1058, Bahçelievler 889, Bakırköy 494, Başakşehir 527, Bayrampaşa 406, Beşiktaş 528, Beykoz 579, Beylikdüzü 379, Beyoğlu 859, Büyükçekmece 366, Çatalca 145, Çekmeköy 308, Esenler 694, Esenyurt 862, Eyüp 538, Fatih 1537, Gaziosmanpaşa 617, Güngören 374, Kadıköy 1135, Kağıthane 835, Kartal 719, Küçükçekmece 1015, Maltepe 624, Pendik 827, Sancaktepe 463, Sarıyer 556, Silivri 318, Sultanbeyli 535, Sultangazi 600, Şile 101, Şişli 1319, Tuzla 409, Ümraniye 964, Üsküdar 1117, Zeytinburnu 448."

İstanbul'da kurulan derneklerin faaliyet alanına göre sınıflandırılması da müdürlüğün verilerinde yansıtılıyor.

- En çok hemşehri derneği Bağcılar'da, en az Adalar'daHemşehri dernekleri ise tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da yaygın olarak faaliyet gösteriyor.Tabelalarında "Dayanışma", "Yardımlaşma", "Kültür", "Kalkınma", ve "Yaşatma" gibi ifadelerin sıkça görüldüğü bu derneklerin sayısı 6 bin 889.Söz konusu derneklerin ilçelere dağılımına bakıldığında Bağcılar ilk sırada yer alıyor.Bu ilçede tabelalarındaki çeşitli isimlerle 486 hemşehri derneği vatandaşlara hizmet ediyor.İkinci sırada yer alan Ümraniye'de 382, üçüncü sıradaki Esenler'de ise 349 hemşehri derneği bulunuyor.En az hemşehri derneğine sahip Adalar'da 3 dernek bu amaçla faaliyet gösteriyor.

- İnsani yardım için 1051 dernek

İstanbul'daki derneklerin çoğunluğunda "mesleki dayanışma" amacı dikkati çekiyor.

Toplam 13 bin 441 dernek bu alanda faaliyet gösterirken, sporla ilgili 3 bin 651 dernek bulunuyor.

Dini hizmetlerin gerçekleşmesine yönelik 2 bin 240, insani yardım amaçlı ise 1051 dernek yer alıyor.

- Dernek nasıl kurulur?

Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az 7 gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluğa dernek adı veriliyor.

Dernek kurmak için fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel en az 7 kurucu tarafından, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Dernekler Yönetmeliği'nde yer alan kuruluş bildirimi formunun doldurulması ve imzalanması gerekiyor.

Kurucular tarafından her sayfası imzalanan dernek tüzüğü ile birlikte yönetmelikte belirtilen belgelerin eklenerek derneğin yerleşim yerinin en büyük mülki idare amirliğine verilmesiyle dernekler kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmış oluyor.

Başvurular, büyükşehir belediyesi bulunan yerlerde valilik bünyesinde bulunan il dernekler müdürlüğüne, diğer ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde bulunan dernekler büro şefliğine yapılıyor.

Vatandaşlar, dernek kuruluşu ile ilgili daha detaylı bilgiye "www.siviltoplum.gov.tr" adresindeki "Dernek Nasıl Kurulur" bölümünden ulaşabiliyor.