İstanbul'da düğmeye basıldı... Muvazzaf 28 askere gözaltı kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmasında operasyonunda tamamı muvazzaf 28 asker için gözaltı kararı verildi.

Ayrıntılar az sonra...

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