İstanbul'da dondurucu soğukta yürek sızlatan yolculuk İstanbul'da gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi istikametinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, bu durumu gören vatandaşların yüreğini sızlattı.

İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi. Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.

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