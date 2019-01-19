0553 313 94 23

İstanbul'da dondurucu soğukta yürek sızlatan yolculuk

İstanbul'da gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesi istikametinde bir kamyonetin arkasında soğuk havada yolculuk yapan çocuklar, bu durumu gören vatandaşların yüreğini sızlattı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
İstanbul'da dondurucu soğukta yürek sızlatan yolculuk

İstanbul E-5 Beylikdüzü istikametinde giden bir kamyonetin arkasında iki çocuk battaniyeye sarılmış bir şekilde yolculuk yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altını gösterdiği saatlerde çocukların zorlu yolculuğu diğer vatandaşlar tarafından hayretler içinde izlendi.

Çocukların yürek acıtan yolculuğu, uzun bir süre devam etti. Kamyonet yan yola girerek gözlerden kayboldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:31
  1. İstanbulBeylikdüzü
  2. Beylikdüzü ilçesi
  3. E-5 Karayolu
  4. Yürek sızlatan yolculuk
  5. üşüyen çocuklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında
    1. Medipol Başakşehir, Trabzon..
    2. Süper kahramanlar Atakule’de çocukları..
    3. Danıştay'dan kritik Muhsin Yazıcıoğlu..
    4. Hüseyin Uysal Ereğli belediye..
    5. Mardin'de "Seçim Bölge Güvenlik..
    6. Bakan Turhan'dan ailelere tatil uyarısı!
    7. ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    8. Ormanda 120 teneke bulundu! Faciadan..
    9. İzmir'de işçi servisi devrildi: 17..
    10. Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı
    11. ÖSYM sınav yasakları kalktı mı? Son..
    12. BiP’ten büyük ödüllü yarışmalara devam
    13. Bonus sahipleri "yarıyıl..
    14. Şehit babasını isyan ettiren karar!..
    15. "Bu yasa Türk sinemasının güvencesi..
    16. Askerlik şubesinden aldığı haberle..
    17. Adanaspor'da çifte transfer
    18. Feci kaza... Kanlı kadran böyle kaldı
    19. "Genç oyunculara güveniyoruz,..
    20. Şifreli mesaj kullandılar ama yine..
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Nihat Hatipoğlu rektör oldu
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Kocaoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: İzmir'i terk etmek zorunda kalırım
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Saadet Partisi'nde büyük yenilik! Partinin ismi, logosu, amblemi...
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı
    Türkiye'den kritik anlaşma! İmzalar atıldı

    Günün Karikatürü

    19 Ocak 2019
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Milli füzeleri konuşturacak sistem!
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi
    Görev başındaki polisler bile ağladı! 3 gün yas ilan edildi