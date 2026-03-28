İstanbul’da dev final öncesi sürpriz! UEFA Kupası Türkiye’de!

Avrupa’nın en önemli futbol organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nin sembolü olan UEFA Kupası, İstanbul’da oynanacak final öncesinde Türkiye’ye getirildi. Dünyanın en büyük araç kiralama şirketlerinden Enterprise Rent-A-Car, kupayı İstanbul’da sergiledi.

Düzenlenen törende Yes Oto Yönetim Kurulu Üyeleri Özkan Başdemir ve Selim Başdemir ile Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün yer aldı. Ayrıca, 2000 yılında UEFA Kupası’nı Türkiye’ye kazandıran Galatasaray’ın kaptanı Bülent Korkmaz da törende hazır bulundu.

Enterprise’ın 2015 yılından bu yana UEFA Avrupa Ligi’nin resmi partnerleri arasında yer aldığını belirten Özarslan Tangün, “UEFA Avrupa Ligi finalinin İstanbul’da yapılacak olması hepimizi çok heyecanlandırıyor. Kupayı, Türkiye’deki misafirlerimizle ve halkımızla buluşturmak için, henüz şampiyon kaldırmadan ülkemize getirdik” dedi.

UEFA Avrupa Ligi’nin yaklaşık 1 milyar kümülatif seyirciye ulaştığını vurgulayan Tangün, “55’ten fazla ülkeden takımın yer aldığı organizasyonun sadece finalini bile 40 ila 50 milyon kişi izliyor. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonlarından birinin finalinin İstanbul’da olması, şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için hepimiz adına çok büyük bir avantaj” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacak.